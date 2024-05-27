ニューヨーク・ヤンキース　ニューエラ　キャップ　限定　9FORTY　フリーサイズ

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商品詳細
フリーサイズ ニューエラキャップ2023限定モデル素材構成100%ポリエステルクロージャータイプスナップフィットタイプ調整可能パターングラフィックこの商品について2023MLBオールスターゲームキャップの9FORTYモデルサイズ調整可能な為男性(メンズ)、女性(レディース)問わず着用出来る帽子バックのアジャスターがスナップバックタイプになっております。説明【海外正規店並行輸入商品】サイズ調整可能な為男性(メンズ)、女性(レディース)問わず着用出来る帽子です。バックのアジャスターがスナップバックタイプになっております。こちら2023MLBオールスターゲームキャップの9FORTYモデルです。お気軽にお問い合わせ下さい。
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