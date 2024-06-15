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Nike Air zoom Pegusus40 ペガサス40 28cm
商品番号 D37925600857
商品名

Nike Air zoom Pegusus40 ペガサス40 28cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,088 円
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商品詳細

NikeAirzoomPegusus40SEFB7180-001ナイキエアズームランニングシューズペガサス4028cmランニング使用はしておらず、通常の使用で3ヶ月ほど履きました。ソールの状態等画像をご確認下さい。箱はありません。中古品であることはご了承ください。また簡易包装での発送となりますことも合わせてご了承ください。
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