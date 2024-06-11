PAUL SMITH ポールスミス カード入れ 名刺入れ ミニクーパー 未使用

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商品詳細
ご閲覧いただきありがとうございます。PaulSmithポールスミス名刺入れカード入れM1A4774EMCOAL79メンズ未使用品！【商品状態】未使用品【サイズ】本体:約11ｘ7.5ｘ1(HｘWｘD単位cm)【重量】約50g【カラー】ブラック【素材】レザー【フラップ式開閉】内側：カードポケット×6オープンポケット×2、ワイドポケット×1【生産国】イタリア【付属品】純正BOX【注意事項】※AACD日本流通自主管理協会加盟店で購入した。正規品になります。※未使用品ですが自宅保管の為、完品をお求めの方や神経質の方はご遠慮願います。※配送時の破損やキズ等が生じた場合は配送業者様に問い合わせをお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/scissoring320996.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric428945.html
http://narcologia.ru/goods/moisture566369.html
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