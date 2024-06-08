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- 新品未使用 レッドイヤー（ポールスミス） ブルゾン（L）
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商品詳細
REDEARのブルゾンになります。ヴィンテージスタジャンイメージの、サテンブルゾンです。ドレープ感を出して、昔のボーラーシャツやスカジャンをイメージするような雰囲気に仕上げました。さらに製品での洗い加工を施すことによって、よりヴィンテージ感と生地のドレープ感をさらに増した表情に。また着古された感じも表現。胸には50'Sヴィンテージウェアから着想を得た、ボーリングとREDEARのキーワード\"アカミミ\"のアートワークを施しました。日本製Lサイズ着丈 65.5cm胸囲 118.0cm裄丈 91.0cm店頭販売価格 ¥55,000-
http://narcologia.ru/goods/message88327.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney156649.html
http://narcologia.ru/goods/navigate119130.html
新品未使用 ポールスミス レッドイヤー ブルゾン（L） | フリマアプリ ラクマ
新品未使用 ポールスミス レッドイヤー ブルゾン（L）
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未使用！RED EAR ミリタリーブルゾン Paul Smith ネイビー L ...
新品未使用 ポールスミス レッドイヤー ブルゾン（L）
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未使用品 レッドイヤーポールスミス RED EAR PAUL SMITH 19AW ヴィンテージボアブルゾン ジップアップ ジャケット アウター M ベージュ系 R015J メンズ
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新品・未使用】Paul Smith RED EAR ジャケット L | labiela.com
RED EAR (レッドイヤー) スタンドカラー ブルゾン ブラウン サイズ:Ｍ
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RED EAR (レッドイヤー) スタンドカラー ブルゾン ブラウン サイズ:Ｍ
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