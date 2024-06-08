新品未使用　レッドイヤー（ポールスミス）　ブルゾン（L）



新品未使用 ポールスミス レッドイヤー ブルゾン（L） | フリマアプリ ラクマ



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REDEARのブルゾンになります。ヴィンテージスタジャンイメージの、サテンブルゾンです。ドレープ感を出して、昔のボーラーシャツやスカジャンをイメージするような雰囲気に仕上げました。さらに製品での洗い加工を施すことによって、よりヴィンテージ感と生地のドレープ感をさらに増した表情に。また着古された感じも表現。胸には50'Sヴィンテージウェアから着想を得た、ボーリングとREDEARのキーワード\"アカミミ\"のアートワークを施しました。日本製Lサイズ着丈 65.5cm胸囲 118.0cm裄丈 91.0cm店頭販売価格 ¥55,000-