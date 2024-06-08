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新品未使用　レッドイヤー（ポールスミス）　ブルゾン（L）
商品番号 N23583679683
商品名

新品未使用　レッドイヤー（ポールスミス）　ブルゾン（L）
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 10,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

REDEARのブルゾンになります。ヴィンテージスタジャンイメージの、サテンブルゾンです。ドレープ感を出して、昔のボーラーシャツやスカジャンをイメージするような雰囲気に仕上げました。さらに製品での洗い加工を施すことによって、よりヴィンテージ感と生地のドレープ感をさらに増した表情に。また着古された感じも表現。胸には50'Sヴィンテージウェアから着想を得た、ボーリングとREDEARのキーワード\"アカミミ\"のアートワークを施しました。日本製Lサイズ着丈　65.5cm胸囲　118.0cm裄丈　91.0cm店頭販売価格　¥55,000-
http://narcologia.ru/goods/message88327.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney156649.html
http://narcologia.ru/goods/navigate119130.html
新品未使用　レッドイヤー（ポールスミス）　ブルゾン（L）
新品未使用　ポールスミス　レッドイヤー　ブルゾン（L） | フリマアプリ ラクマ
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未使用！RED EAR ミリタリーブルゾン Paul Smith ネイビー L ...
新品未使用　レッドイヤー（ポールスミス）　ブルゾン（L）
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未使用！RED EAR ミリタリーブルゾン　Paul Smith ネイビー　L
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未使用品 レッドイヤーポールスミス RED EAR PAUL SMITH 19AW ヴィンテージボアブルゾン ジップアップ ジャケット アウター M ベージュ系 R015J メンズ
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新品・未使用】Paul Smith RED EAR ジャケット L | labiela.com
新品未使用　レッドイヤー（ポールスミス）　ブルゾン（L）
RED EAR (レッドイヤー) スタンドカラー ブルゾン ブラウン サイズ:Ｍ
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