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Billie　ビリー　/　Mr.FATMAN MADE IN JAPAN
商品番号 D78177199109
商品名

Billie　ビリー　/　Mr.FATMAN MADE IN JAPAN
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入したものの、自分には似合わなかったので出品します。商品説明アンパイアキャップをベースに、ブリムの硬い芯を排除し、中に不織布を入れております。この為、ブリムを持ち上げて被っても下がる事なく常に上がったスタイルをキープする事が出来ます。Black.White.Beigeはヴィンテージヘリンボンの硫化染めを使用しワンウォッシュ施しております。Indigoは使い込めば使い込むほど、あたりや色落ちをお楽しみ頂けます。Mr.FATMANは知る人ぞ知るHATSHOP\"THEFATHATTER\"のBOSS菊地氏が工場と連携して制作するプライベート帽子ブランド。その本格的な作りをお楽しみ下さい。▪組成コットン100％▪サイズFREE56cm～61cmの範囲内でご使用頂けます。
http://narcologia.ru/goods/Taipei399671.html
http://narcologia.ru/goods/kindness749105.html
http://narcologia.ru/goods/revamp472522.html

Billie　ビリー　/　Mr.FATMAN MADE IN JAPAN
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