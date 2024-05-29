購入したものの、自分には似合わなかったので出品します。商品説明アンパイアキャップをベースに、ブリムの硬い芯を排除し、中に不織布を入れております。この為、ブリムを持ち上げて被っても下がる事なく常に上がったスタイルをキープする事が出来ます。Black.White.Beigeはヴィンテージヘリンボンの硫化染めを使用しワンウォッシュ施しております。Indigoは使い込めば使い込むほど、あたりや色落ちをお楽しみ頂けます。Mr.FATMANは知る人ぞ知るHATSHOP\"THEFATHATTER\"のBOSS菊地氏が工場と連携して制作するプライベート帽子ブランド。その本格的な作りをお楽しみ下さい。▪組成コットン100％▪サイズFREE56cm～61cmの範囲内でご使用頂けます。



Billie ビリー / Mr.FATMAN MADE IN JAPAN



MRFATMAN（ミスターファットマン）の「Billie ビリー / Mr.FATMAN MADE ...



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Billie ビリー / Mr.FATMAN MADE IN JAPAN - キャップ



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Billie ビリー / Mr.FATMAN MADE IN JAPAN - キャップ



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Billie ビリー / Mr.FATMAN MADE IN JAPAN - キャップ



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全3色【Mr.FATMAN/ミスターファットマン】2023AW「Billie/ビリー」(5203006)(THE FAT HATTER/ザ ファットハッター/Mighty Shine/マイティーシャイン/帽子/キャップ/ハット/アウトドア/ミリタリー/アメカジ/プレゼント/WOLF ...



Billie ビリー / Mr.FATMAN MADE IN JAPAN - キャップ



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MRFATMAN | Classic Moon Casquette【Mr.FATMAN / ミスター ...



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