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初期 テンダーロイン メルトン コート ジャケット レザー スタジャン グレー
商品番号 M82063764652
商品名

初期 テンダーロイン メルトン コート ジャケット レザー スタジャン グレー
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 34,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テンダーロインの初期のジャケットになります。初期のタイプで90年代のアイテムです。タグも違い今となっては希少なアイテムです。カラーグレーサイズL着丈75身幅60肩幅52袖丈70丈部分やポケット、フード周りはレザー仕様になっています。古い物ですが目立つダメージなく美品です。
http://narcologia.ru/goods/reflector219864.html
http://narcologia.ru/goods/moped171168.html
http://narcologia.ru/goods/choice259785.html
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