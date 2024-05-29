初期 テンダーロイン メルトン コート ジャケット レザー スタジャン グレー

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商品詳細
テンダーロインの初期のジャケットになります。初期のタイプで90年代のアイテムです。タグも違い今となっては希少なアイテムです。カラーグレーサイズL着丈75身幅60肩幅52袖丈70丈部分やポケット、フード周りはレザー仕様になっています。古い物ですが目立つダメージなく美品です。
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初期 テンダーロイン メルトン コート ジャケット レザー スタジャン
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