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KRKC\u0026CO テニスチェーン 幅3/4/5mm CZダイヤ 14K金メッキ
商品番号 V92421147269
商品名

KRKC\u0026CO テニスチェーン 幅3/4/5mm CZダイヤ 14K金メッキ
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホワイトゴールドメッキczダイヤ仕様のテニスチェーンです。KRKC\u0026COテニスチェーンテニスネックレス幅3/4/5mmCZダイヤ14K金メッキメンズレディースチェーンネックレスジルコニアヒップホップジュエリーブリンブリンB系ストリート系アクセサリー
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