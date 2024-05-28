AAA高純度テラヘルツ鉱石18mmブレスレット超大玉迫力満点メンズ数珠3

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商品詳細
●自社管理番号R5-1-05超大玉超迫力メンズ数珠ブレスレット●材質AAA高純度テラヘルツ鉱石超大玉約18mm13粒総重量約95gこちらは高純度99.9%以上の原材料を使って加工したものです。※見た目はヘマタイトに似ていますが、構成成分上重量がヘマタイトと比べてとても軽いです。●内径サイズ約188mmメンズLLL-サイズ オペロンゴム使用、伸縮性あり サイズ変更などはご購入前にご質問ください●ギフト用巾着付、基本は営業日当日か翌営業日発送●石言葉： ☆テラヘルツ：テラヘルツ鉱石とはケイ素（シリコン）の固まりの人工鉱石になります。健康系パワーストーンとして有名で人気になっています、テラヘルツは、健康維持、美容を促進させるといわれています。見た目はヘマタイトに似ていますが、ヘマタイトと比べてとても軽いのが特徴です。
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