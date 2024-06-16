NEW ERA シカゴブルズ シティエディション キャップ

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NEWERANBACityEdition22-239FiftyChicagoBullsキャップ/シカゴブルズニューエラ●チームが拠点を置く「街（シティー）」をピックアップした2022NBACityEditionのユニフォームに合わせたキャップコレクション。チームの都市や歴史、文化をテーマにしたデザイン。シルエットはアジャスタブル仕様でサイズ調整可能な9FIFTYです。サイズ:フリー（57.8〜61.6cm）後頭部にあるアジャスターで調節可新品未使用ですが素人保管の為、気になる方はご遠慮ください。ペット無し、禁煙者です。段ボールに入れて型崩れしないように丁寧に発送致します。NBAニューエラNEWERAキャップアトランタホークスボストンセルティックスブルックリンネッツシャーロットホーネッツシカゴブルズクリーブランドキャバリアーズダラスマーベリックスデンバーナゲッツデトロイトピストンズゴールデンステイトウォーリアーズヒューストンロケッツインディアナペイサーズロサンゼルスクリッパーズロサンゼルスレイカーズメンフィスグリズリーズマイアミヒートミルウォーキーバックスミネソタティンバーウルブスニューオーリンズペリカンズニューヨークニックスオクラホマシティサンダーオーランドマジックフェニックスサンズポートランドトレイルブレイザーズサクラメントキングスサンアントニオスパーズトロントラプターズユタジャズワシントンウィザーズ9FIFTY八村塁渡邊雄太