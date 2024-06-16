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商品詳細
■すべて実物のお写真になります■■新品未使用■ノーブランド品シルバー925x22kgpゴールドクロスネックレスをご覧いただきありがとうございます。十字架をモチーフにデザインされたトリプルクロスネックレスです。シルバー925モデルに22Kコーティングを施したクロスフープピアスです。【素材】シルバー925（刻印あり）22K厚メッキ【ストーン】最上級キュービックジルコニア。【サイズ】クロス（大）：縦37mm*横19mm*4mmクロス（小）：縦22mm*横10mm
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http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit887586.html
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