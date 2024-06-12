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ファイナルファンタジーⅩⅢ シルバーペンダント　ライトニング
商品番号 B88506240778
商品名

ファイナルファンタジーⅩⅢ シルバーペンダント　ライトニング
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 8,500 円
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商品詳細

数回使用しました。シルバーの経年劣化がある場合があります。シルバー磨きで表面は綺麗にしております。外箱は経年によりやや変色が見られます。材質···シルバー
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http://narcologia.ru/goods/freshman308956.html
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