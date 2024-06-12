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新品19ss Supreme Beaded 6-Panel Cap ビーズ 黒
商品番号 I67015949953
商品名

新品19ss Supreme Beaded 6-Panel Cap ビーズ 黒
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 2,412 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用19SSSupremeシュプリームBeaded6-PanelCapビーズパネルキャップ帽子　カラー　ブラックサイズ　フリー（頭周り57cm位。スナップバック。調節穴あり、調節可能）素材　82%ACRYLIQUE（アクリル）18%LAINE（ウール）店舗にて購入。コレクションとして未使用のまま袋に入れて、大切に保管していました。タタミじわがありますが、綺麗な状態です。写真3枚目以降が現品になります。半タグ付。希少です。即購入OKです☆
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