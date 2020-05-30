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ライオンハートのシルバーリング
商品番号 O28184863859
商品名

ライオンハートのシルバーリング
ブランド名 ライオンハート
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■サイズ　(※素人測定なので多少誤差があります)内径:19ミリ■状態:キズ、スレ等がありますので、中古品であることをご理解の上、ご購入をお願い致します。#ライオンハートカラー···シルバー、ブルー材質···シルバー
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