ライオンハートのシルバーリング

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商品詳細
■サイズ (※素人測定なので多少誤差があります)内径:19ミリ■状態:キズ、スレ等がありますので、中古品であることをご理解の上、ご購入をお願い致します。#ライオンハートカラー···シルバー、ブルー材質···シルバー
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