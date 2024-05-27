90s adidas ヴィンテージキャップ アディダス

カラー···ブラック■状態古着ならではの着用感はありますが目立つ大きなダメージもなくまだまだ着ていただけます。■素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ■あくまで古着(ビンテージ品)ですので、使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に質問してご納得の上ご購入お願い致します。#古着#パタゴニア#ラルフローレン#リー#nike#ナイキ#チャンピオン#アディダス#リバースウィーブ#ラルフローレン#GAP#ジョーダン#パタゴニア#champion#ワイルドシングス#ノースフェイス#トミーフィルフィガー#90s#80s#フルジョ#フルダン#古着男子#古着女子#ヴィンテージ#vintage#古着#古着コーデ#モード#カジュアルあいみょん菅田将暉小松菜奈在原みゆ紀古着好き■フォロー割有フォロー後、【購入前】にコメント欄に「フォロー割希望！」とお知らせ下さい•3000円以下→100円OFF•3000円以上→200円OFF•10000円以上→500円OFF



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