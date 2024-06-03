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STONE ISLANDストーンアイランドPK ライナー付き
商品番号 L51906523674
商品名

STONE ISLANDストーンアイランドPK ライナー付き
ブランド名 ストーンアイランド
特別価格 税込 12,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

STONEISLANDストーンアイランドPKライナー付き（ポリエステル）カラー···イエローイエローカラーではありますが、そこまで派手な印象にはなりにくく、コーディネートも合わせやすいアイテムです。サイズが合わなくなった為、出品いたします。あまり見ない型のPKだと思います。宜しくお願い致します。
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