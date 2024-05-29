インディアン　ナバホ　 シルバー　チェーン　100cm ヘビー　Msy3123

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★Size長さ１００ｃｍ重さ３４ｇくらい１コマの大きさ長さ９mm強幅４mm強★Goodsアメリカのアリゾナで購入しましたインディアンナバホ族チェーンです２重巻きもカッコイイですフック式ですので、お好きな長さにして頂けます製作者SallyShurley刻印なし材質スターリングシルバー写真は使いまわしです発送方法ですが、レターパックプラスに変更も出来ます。差額分３３５円プラスして、専用を作らせて頂きます。アメリカインディアンさん１本１本の手作り、ハンドメイドですので、多少の変形、傷等がございますことをご了承下さいどうぞよろしくお願いいたします。