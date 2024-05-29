新品未使用 VANS バンズ ハーフムーン エラ 27.0cm

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商品詳細
VANSバンズV95HALFMOONERAジャパンリミテッドエディションで復刻のハーフムーンエラです。つま先部分のデザインが特徴的で素材は明るめのレッドのコットンキャンバスです。新品未使用ですが自宅保管ですので神経質な方はお控えください。サイズ:US9/27.0cmカラー:レッド素材/ コットンキャンバス
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http://narcologia.ru/goods/teaspoonful239851.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate467048.html
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VANS HALF MOON ERA ヴァンズ ハーフムーン エラ C114 | reshoe
国内2月11日発売予定】 バンズ エラ ハーフ ムーン レトロ BILLY'S ...
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