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新品未使用 VANS バンズ ハーフムーン エラ 27.0cm
商品番号 A26713393556
商品名

新品未使用 VANS バンズ ハーフムーン エラ 27.0cm
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VANSバンズV95HALFMOONERAジャパンリミテッドエディションで復刻のハーフムーンエラです。つま先部分のデザインが特徴的で素材は明るめのレッドのコットンキャンバスです。新品未使用ですが自宅保管ですので神経質な方はお控えください。サイズ:US9/27.0cmカラー:レッド素材/　コットンキャンバス
http://narcologia.ru/goods/ordering378379.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful239851.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate467048.html

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