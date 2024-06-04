ハーレー指先ライト付純正グローブ

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商品詳細
サイズＭ寸人差し指第一関節部分にライトが付いて居ます。〔電池付〕写真で確認して下さい 手首部分にボタン電池CR2032Lが装備されプッシュスイッチが付いています。
http://narcologia.ru/goods/Persia922388.html
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