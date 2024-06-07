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超希少！Y-3 リバーシブル　ボンバージャケット　スカル　骸骨
商品番号 N21807390184
商品名

超希少！Y-3 リバーシブル　ボンバージャケット　スカル　骸骨
ブランド名 ワイスリー
特別価格 税込 18,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

落札前に自己紹介ご覧下さい。単品での値下げも可能ですがセット購入の場合も値下げしております！良ければ他の商品もご覧ください(^^)他の商品も見たい方はこちら→#新世界の他の世界皆様に商品が見やすいようにスマホをiPhone12PROに買い換えました^^是非写真の方で状態確認していただけたらと思います。商品名Y-3REVERSIBLEBOMBERJACKET雨や雪の日でも温かさをキープするPRIMALOFT社製のインサレーションファブリックを採用したボンバージャケットです。YOHJIYAMAMOTOスカルプリント刺繍を搭載しリラックスフィットなデザインです！人気の高いデザインのためお探しの方も多いかと思います。季節的にあまり需要のないアウターなので気長な出品を考えています。定価→77000円サイズ→M＊着丈約67身幅約61#ヨウジヤマモト#Y-3#川上洋平#アレキサンドロス
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