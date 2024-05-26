平沢進 P-MODEL 改訂復刻版　音楽産業廃棄物

P−MODEL結成20周年記念プロジェクトの一環として制作された，P−MODEL、平沢進の単行本の改訂復刻版です。2005年のものです。CDが付属しています。（一度も開けておりません）本のカバーの上側に少しヤケがあるのと、少々カバーに折れがあります。（写真6、7、8参照）中は美品な方だと思いますが、個人保管であることをご了承くださる方、ご検討をよろしくお願いいたします。追記お値下げいたしました。



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