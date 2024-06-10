遊戯王 ワールドチャンピオンシップ2006セット

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「遊戯王ワールドチャンピオンシップ2006セット」定価:￥6800ワールドチャンピオンシップ2006WORLDCHAMPIONSHIP2006新品、未開封（セット内容確認のため外箱は開けました）入手困難品ストラクチャーデッキに若干、小さなシミあり、写真参照基本的に写真によるご判断でお願いいたします。値引き交渉不可匿名配送即購入大歓迎！到着が早いヤマト便#遊戯王#ゲーム#テーブル#ゲームボーイアドバンス#Other