新しい楽器学大系 全5冊揃い 日本吹奏楽学会

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商品詳細
函付き、正誤表付き、全5冊揃いです。◎1巻楽器の形態と構造管楽器（木管）弦楽器鍵盤楽器◎2巻楽器の形態と構造管楽器（金管）打楽器その他◎3巻楽器の音響楽器の音楽器の製作法◎4巻楽器の歴史楽器の博物誌楽器の保存法楽器の判定法◎5巻楽器の演奏法一流音楽家による執筆、豪華な執筆陣です。あくまで古本であることをご理解の上、ご購入のほどお願いいたします。ヤマハ教販株式会社
http://narcologia.ru/goods/moisture704569.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly733784.html
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