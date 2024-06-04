- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 美術品
- >
- 陶芸
- >
- 14代坂倉新兵衛造 萩焼茶碗（共箱）
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
全体にたっぷり白釉が掛かり、内外にうっすら赤みがかった萩特有の温かい感じの良碗です。見込みは広く茶筅が振りやすいのでお濃茶を練るのにも最適です。そしてお茶の緑がとても映えます^^箱は共箱で箱脇に「萩茶碗 十四代坂倉新兵衛造」として印が捺してあります。栞が付属しております。キズ、直しございません。美術家名鑑評価額100万円口径12.3㎝ 高さ8.8㎝ 高台径5.3㎝ 【参考文献】デジタル版日本人名大辞典+Plus 講談社美術家名鑑 美術倶楽部▢14代坂倉新兵衛（さかくらしんべえ）大正６年(1917)～昭和50年(1975)萩焼。陶芸家。大正6年2月28日生まれ。12代坂倉新兵衛の3男。長兄(13代追贈)の戦死で家業につき、昭和35年父の死で14代をつぐ。日本現代陶芸展や日本伝統工芸展などに入選。47年山口県指定無形文化財保持者となった。昭和50年4月17日死去。58歳。山口県出身。萩(はぎ)商業卒。本名は治平。#自分だけの茶道具を持ってみませんか#茶道具#茶碗#無形文化財#萩焼#白釉#炉#風炉#坂倉新兵衛#吉田松陰#茶道#表千家#裏千家#武者小路千家#年中#古美術#骨董#新兵衛#井戸#山口#萩#茶の湯#お茶会#お茶席#茶室種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/septet37519.html
http://narcologia.ru/goods/preference445238.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation350124.html
http://narcologia.ru/goods/septet37519.html
http://narcologia.ru/goods/preference445238.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation350124.html
十四代 坂倉新兵衛 萩茶碗 - 陶芸
十四代 坂倉新兵衛作 萩焼 茶碗 共箱 共布 略歴付 茶道具 ...
お買い得 ヤフオク! - 十四代坂倉新兵衛造 萩茶碗 茶道具 保 ...
14代坂倉新兵衛造 萩焼筒形茶碗（共箱） 高品質 49.0%割引 www ...
14代坂倉新兵衛造 萩焼筒形茶碗（共箱） | labiela.com
14代坂倉新兵衛造 萩焼茶碗（共箱）-
十四代 坂倉新兵衛 萩焼 聴泉庵 茶碗 蓋付き 湯呑み 愛用 www.gold-and ...
十四代 坂倉新兵衛作 萩焼 茶碗 共箱 共布 略歴付 茶道具-
E882◇名工 【十四代 坂倉新兵衛(宗治)】造 萩平茶碗 共箱付 真作保証 ...
十四代 坂倉新兵衛作 萩焼 茶碗 共箱 共布 略歴付 茶道具-
十四代坂倉新兵衛 萩茶碗 尋牛斎 | 茶道具 小西康のぶろぐ
14代坂倉新兵衛造 萩焼茶碗（共箱） 【史上最も激安】 51.0%OFF www ...
十四代 坂倉新兵衛 萩焼 聴泉庵 茶碗 蓋付き 湯呑み 愛用 www.gold-and ...