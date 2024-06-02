NINTENDO SWITCH LITE充電器あつまれどうぶつの森 カセット付き

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土日限定価格NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEイエローcolor:YELLOWゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプあつまれどうぶつの森カセット付き充電器もあります。本体の箱はないですm(__)m2年ほど前に購入しましたがもう使わなくなったため出品いたします。写真を見る通り目立った傷はありませんがカセットを入れる部分に少し小さな汚れや傷あります。箱はありません。初期化をして発送いたします。#任天堂#Nintendo#あつまれどうぶつの森#スイッチライト#ゲーム機#カセット#switch