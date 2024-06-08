

筋肉研究最前線―代謝メカニズム、栄養、老化・疾病予防、科学的トレーニング法



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「筋肉研究最前線代謝メカニズム、栄養、老化・疾病予防、科学的トレーニング法」森谷敏夫定価:￥38000#森谷敏夫#森谷_敏夫#本#自然／医療・薬学・健康ほぼ新品です。ブックカバーには傷や汚れがありますが、本自体は新品並みに綺麗です。中身には傷等もなく、きれいです。ただし、あくまでも中古品なので理解のある方のみご購入ください。書き込みもございません。写真追加希望など何かございましたら、お気軽にコメントください。定価が税込4万円を超える商品です。即購入歓迎です。※中古品にはなりますのでご理解いただける方のみお願いいたします。