蓮さま専用 LINE配信セット

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直ぐに配信できるセットになります。当方配信メイン機材以外にも別部屋にて配信できるようにと昨年サブ用にとミキサー他購入していたのですが、騒音苦情により配信出来なくなりましたので出品しております。ミキサーについては、その特性上セッティング次第でノイズが発生することがあります。購入後の設定等のサポート出来ませんので、ヤマハさんへお問い合わせ又は自身で設定できる方ご購入ください。また中古品であるため購入後の故障、不具合等によるクレーム、返品返金等にも一切お応え出来ませんので、予めご了承のうでお取引お願い致します。出品にあたり下記の商品にてライブ配信にて動作確認済み、コロナ対策のためアルコール拭き済み本機材使用下で配信動作確認としておりますお手持ちの機材と合わせて使用できない等でのクレーム、キャンセル等はご遠慮くださいませ。1配信用ミキサー美品配信者の定番商品ヤマハAG03説明書、配信用スマホ接続用USBケーブル付、電源供給USBケーブル付(おまけです)*箱ないのでAG06用で梱包新しい型リリース後生産中止なるも根強い人気機種2ダイナミックマイク美品ベリンガー社製BA85ASHUREbeta85aに特性が似ていると海外動画でも高評価グリップに僅擦過3プロフェッショナルモニターヘッドホン 新品4980円 クラッシックプロCPH70004配信用美顔LEDリングライト\u0026スタンドAmazon価格4000円新品写真撮影開封のみ10インチで大きめのリング径発色3色、10段階強弱選択可5デスクアーム式マイクスタンド購入から開封後未使用保管品30cm＋30cmクランプ対応幅～約35mmネジ径3/8（SHURE)6Apple純正USB3カメラアダプター同社公式ストア6180円新品コレなしでiphone、ipad接続できません*汎用品は配信不対応リスクあり7ケーブル4点マイク用ケーブル赤1ギター/鍵盤他用ケーブル緑13.5mmケーブル銀1(カラオケ、BGM接続用)オーディオプラグ変換プラグ1 *ヘッドホン等がミニプラグの場合に変換可