TWICELIGHTS DVD

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商品詳細
TWICELIGHTS即購入⭕️まとめ売りです！TWICEWorldTour2019'Twicelights'InSeoulのDVDですDVD2枚、フォトブック、トレカ(クリアトレカ含む)写真のものが全てになります！DVDは問題なく視聴できます！目立った傷や凹みなどありません。少々の値下げ交渉受け付けます。
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