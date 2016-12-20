万宝料理秘密箱 卵料理のルーツ 教育社新書 原本現代訳 器土堂主人 絶版貴重

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商品詳細
原本現代訳料理の古典シリーズ万宝料理秘密箱卵料理のルーツ1989年初版発行絶版稀少器土堂主人/原著奥村彪生/訳絶版の本なので貴重です。世に卵百珍という。黄身返し卵、金糸卵など、ぜひ挑戦してみたい秘伝料理の数々。天明五年(1785)刊行の料理書。古い本なので経年劣化などがありますが、長期暗所保管していたものです。状態は良好だと思います。書込み、折れ等はありません。コメントなしで即購入OK
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http://narcologia.ru/goods/message372027.html
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