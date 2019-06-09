(サイン付) 非売品限定 Kara ニコル First Romance

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商品詳細
KARAニコル(Nicole)1st“FirstRomance”韓国で販売されたニコルさんのミニアルバムです。ニコルさん本人からもらったサイン付き、ポスターカードも1枚付いています。出品者本人が韓国で芸能関係の記者として勤めたとき、もらった物のため非売品のステッカーや芸能関係者の名前のシールも貼っております。⬆️(個人情報のため、出品用の写真では消しています)コレクターさんには価値が少しでもあるかと思います。CDには傷なしでパッケージにも傷などはございません。配送の際にはプチプチに包んで発送します。購入にご参考になればと思います。#KARA#Kara#ニコル#카라#니콜#Nicole#CD#DVD#kpop#Kpop#韓国#アイドル#韓国アイドル#グッズ
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