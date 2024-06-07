ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON

【PS5】ARMOREDCOREⅥFIRESOFRUBICONコレクターズエディション【数量限定特典】MELANDERC3G13特別仕様「TENDERFOOT」同梱◆説明◆「ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON」は、パーツを自由にアセンブルしたオリジナルメカを操る「ARMOREDCORE」シリーズ最新作です。立体的なSF世界を縦横無尽に駆け、射撃や近接格闘のダイナミックな動きで敵を圧倒する本格メカアクションを楽しめます「ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON」ゲームソフトに加え、AC「NIGHTFALL」スタチューやハードカバー仕様のアートブック、登場企業、勢力のロゴピンパッジセットなど、様々なオリジナルグッズを特製ボックスにセットした数量限定のコレクターズエディションです◆特徴◆火を点けろ、燃え残った全てに◆商品の詳細◆年齢対象:15才以上対象梱包サイズ:40.5x23x21cm;2.5kg発売日:2023/8/25ASIN:B0C3LMXS5N商品モデル番号:2200630041383◆特記事項◆《新品》《未開封》《送料無料》《匿名配送》◎ペット→無し◎喫煙者→無し■即購入OK♪♪■お値下げ交渉は基本的にお断りさせて頂いております。現価格での購入をお願い致します。(おまとめ購入はお値下げ可能)■おまとめ購入可能別商品と一緒に購入したいなど2点以上ご購入の場合、お値下げ可能です。詳しくはお尋ね下さい♪※一部の出品者様へ▼他人の出品説明文を無断でコピーし掲載される方がおります▼見つけ次第、情報を全て保存し然るべき処置をさせて頂きます



ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON™ PS4 & PS5



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