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ジャンハオ 3点セット ZB1 うちわ アクスタ ネームタグ
商品番号 E53753178840
商品名

ジャンハオ 3点セット ZB1 うちわ アクスタ ネームタグ
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,769 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンハオのうちわとアクスタとネームタグ3点セットでお譲りします。ゼベワン本国ポップアップにて購入したものです。全て新品未開封となっております。うちわは持って帰る時に袋が折れたりしているので、そちらでも構わない方のみご購入お願いいたします。ZEROBASEONEZB1ジャンハオポップアップ　うちわ　アクリルスタンド　ネームタグ　ゼベワン
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