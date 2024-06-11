ジャンハオ 3点セット ZB1 うちわ アクスタ ネームタグ

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商品詳細
ジャンハオのうちわとアクスタとネームタグ3点セットでお譲りします。ゼベワン本国ポップアップにて購入したものです。全て新品未開封となっております。うちわは持って帰る時に袋が折れたりしているので、そちらでも構わない方のみご購入お願いいたします。ZEROBASEONEZB1ジャンハオポップアップ うちわ アクリルスタンド ネームタグ ゼベワン
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