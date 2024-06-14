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みゆき 4 ＤＶＤ あだち充 ＴＶシリーズ完全収録版-siegfried.com.ec

Ｙ-Ｄ 1618●タイトルみゆき 4ＤＶＤ あだち充 ＴＶシリーズ完全収録版●状態パッケージに色褪せがあります。キズ・スレ等があります。商品説明みゆき 4ＤＶＤ あだち充 ＴＶシリーズ完全収録版です♪自宅での再生に問題はありませんでした。中古品ならではの使用感はありますが目立つ大きなダメージもなく、まだまだご使用頂けます。画像をご確認頂きご理解の上ご購入下さい。※落札後のクレームは対応しかねますので、しっかりとご理解した上でのご購入をお願い致します。(こちらの不備などによる場合は、評価前に連絡を頂けましたら返品対応を取らせていただきます。)※保管上または、梱包でのシワはご容赦ください。※素人検品になりますので、汚れや小さな破れ・キズ・スレ等の見落としはご容赦くださいませ。また特に状態に敏感な方のご購入はお控えください。※商品の状態には、主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。※不明な点がありましたら、お気軽にご質問ください。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。