

油彩画(蝋梅)市美術点入選作品F15- 油彩画(蝋梅)市美術点入選作品F15-



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第57回松戸市美術展出品作紹介・２ | アトリエ新松戸｜カルチャー教室 第57回松戸市美術展出品作紹介・２ | アトリエ新松戸｜カルチャー教室



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第41回 受賞作品 | 横浜市 大人の絵画教室 NPO法人横浜美術友の会 第41回 受賞作品 | 横浜市 大人の絵画教室 NPO法人横浜美術友の会

合併前最後の埼玉県大宮市美術展出品入選作品です。自作です。題名(蝋梅)表面は、ガラスです。額は、木製です。私にとっては、3点目の油絵でした。サイズ(額縁含む)縦71(センチ)横83高さ5180サイズ?素人の計測ですので、多少の誤差有ると思います。ご了承お願いいたします。曇りの日に、撮影しましたので、光の関係で多少色合いが変わって見える場合が有るかもしれません。これらによるキャンセルには、応じかねます。吊り紐付き、ピンは、お付けしません。裏蓋(緑色)はもちろん付いています。出品表(No140タイトル、氏名、住所)添付。キヤンバスF15(写真2)