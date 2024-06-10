クリスマス争奪戦前に是非！NINTENDO SWITCH本体

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo写真のものが全てです。全く使用していないため美品かと思われます。・動作確認済み、初期化済み・外箱へ販売店印有り※大人使用、子供使用無しタバコ×ペット飼育×一部箱に開封時の傷があります。トラブル防止のため、返品交換はいたしかねます。お子さんやご自身への少し早めのクリスマスプレゼントとしていかがでしょうか。■セット内容・NintendoSwitch本体・NintendoSwitchドック・Joy-Con（L）ネオンブルー/（R）ネオンレッド・Joy-Conストラップ（ブラック）×2・Joy-Conグリップ・NintendoSwitchACアダプター・ハイスピードHDMIケーブル・セーフティーガイド・外箱NintendoSwitchJoy-Con（L）ネオンブルー/（R）ネオンレッドHAD-S-KABAA新モデルブランド：任天堂NintendoSwitchセット内容：本体のみパッケージ種類：通常版色：レッド系ブルー系任天堂SwitchスイッチNintendoSwitchNINTENDOSWITCHゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ