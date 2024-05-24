【新品・未開封】ENHYPEN 2021 SEASON'S GREETINGS

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ご覧いただきありがとうございます。☆☆☆ENHYPEN2021SEASON'SGREETINGS☆☆☆です。⁂新品・未使用・未開封⁂UniversalMusicStoreにて購入 DVDに日本語字幕入りです。⁂未開封のため抜けなし、ストアから購入した時の状態です！フィルムも破っていない状態です。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー⚠︎以下の点にご了承いただける方のみご購入お願いいたします。⚠︎・未開封のため中身の確認はできません。・海外製品のため完璧を求める方はご購入をお控え下さい。・届いた時から触っておらず、今回初めてダンボールから取り出しましたので届いたままの状態に近いですが、自宅保管しておりましたのでその点ご理解お願いします。・発送方法をらくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に変更する可能性があります。その場合変更があった旨、発送通知の際にお伝えします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー⁂防水対策をし緩衝材で保護して発送します。⁂即購入OKです。内容(公式サイトより)1.アウトボックス、カバーミニポスター2.デスクカレンダー3.ダイアリー4.メーキングDVD5.フォトカードセット(7枚1セット)6.ステッカーセット(2枚1セット)7.IDカード(ランダム1枚)8.フォトスタンド(ランダム1個)シーズンズグリーティングシーグリエナイプン エンハイフン エンハイプンジャンル···韓流/KPOP