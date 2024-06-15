【美品】PS5 CFI-1200A01 保証付⭕️

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ディスク版になります、付属品全て込み、新品同様に梱包可能です、動作確認済問題ありませんでした。使用歴はメルカリで新品未開封を購入し半年ほど遊ばせていただきました。傷はなく綺麗です、埃も掃除して綺麗にしております。あくまでも中古品ですので神経質な方はごめんなさいですm(__)mコントローラーのスティックにフリークを使用していたため、少しゴムが変形しておりますが使用に問題はありません。(時間と共に元に戻るかと思います)背面に少しだけ汚れがありますがよく見ないとわからない程度です。2023年12月11日まで保証付きでございますので万が一故障(現状動作確認済完動品です)いたしましたら付属のレシートと本体をお店に持ち込んで下さい^^ぜひご検討下さいますようよろしくお願いします。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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