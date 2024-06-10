【ソフト付き】Nintendo Switch 本体 旧型 スマブラエディション

NintendoSwitch旧型スマブラエディション2018年製【内容】・本体・ジョイコングレー(L/R)オリジナルデザイン・ジョイコンストラップ・ジョイコングリップ・ドックオリジナルデザイン・ACアダプタ・HDMIケーブル・スマブラソフト・HORI連射機能付コントローラー※ソフト用ケース、外箱は付属しません。初期化済み。一連の動作確認を行なっています。・起動、充電動作◯・音量調整◯・Wi-Fi接続◯・ソフト読込◯・SDカード読込◯・TV出力◯・ジョイコン接続◯・タッチパネル操作◯ジョイコンはスティック、ボタン反応問題ありません。本体、付属品ともに目立つ傷や汚れ少なく状態はいいと思います。画面はフィルム貼付済みです。ご購入後24時間以内に発送します。#Nintendo_Switch#ニンテンドースイッチ#スマブラエディション#純正#グレー#joycon#ジョイコン#本体#旧型#2018



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