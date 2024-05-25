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美品⭐︎OppoA73
商品番号 V26973065523
商品名

美品⭐︎OppoA73
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださりありがとうございます˚✧₊⁎楽天mobileにて購入し、2021年4月から1年間使用しました。その後1年3ヶ月は使用せず自宅保管していました。携帯ケースと画面フィルムを使用していたため目立った傷はほとんどなく美品です。＊中古品、自宅保管にご理解いただけます方のご購入をお待ちしております⭐︎＊お取引に重要な事は自己紹介欄に記載しておりますため、ご参照ください。
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