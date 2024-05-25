美品⭐︎OppoA73

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商品詳細
ご覧くださりありがとうございます˚✧₊⁎楽天mobileにて購入し、2021年4月から1年間使用しました。その後1年3ヶ月は使用せず自宅保管していました。携帯ケースと画面フィルムを使用していたため目立った傷はほとんどなく美品です。＊中古品、自宅保管にご理解いただけます方のご購入をお待ちしております⭐︎＊お取引に重要な事は自己紹介欄に記載しておりますため、ご参照ください。
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