匿名配送・送料無料❱ 初版 冨樫義博 幽遊白書 画集 帯付き 2005年発行 ...

幽遊白書画集冨樫義博2005年発行初版帯つきご覧いただきありがとうございます。自宅の本棚に長年保管していました。素人目には全体的に状態が良いように見受けられますが、素人保管のため、神経質な方は購入をお控えください。防水対策をしてプチプチで梱包し、安心安全のメルカリ便で匿名配送いたします。#幽☆遊☆白書#冨樫義博#本#コミック#画集



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