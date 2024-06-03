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掛軸　石川月歩　書　逸品　箱入　I4
商品番号 L14414565183
商品名

掛軸　石川月歩　書　逸品　箱入　I4
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書の形式...掛け軸・掛軸表具寸法（軸先含む）★約47×138本紙寸法★約35×54・細かいシミがあります。・掲載画像と実物では、若干の色味の違いが生じる事がありますがご了承くださいませ。・絵画等を購入された後、壁に掛ける場合は紐や金具の強度をよくご確認頂いた上でお掛け下さい。また、定期的に強度が低下していないか確認する事をお勧め致します。・画像をよくご覧になり、中古品である事をご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。※絵画の商品タイトルに特定の作者名の記載がある作品について。【真作】真作であると保証できる作品。購入日から90日以内に公定鑑定機関より贋作と判断された場合、作品を返品頂いた上で、鑑定料と購入金額を返金させて頂きます。【模写】わずかでも真作ではないと疑いのある作品は全て模写と表記いたします。以上をご確認頂いた上でご購入お願いいたします。
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