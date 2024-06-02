大友克洋 OTOMO KATSUHIRO ARTWORK KABA

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商品詳細
【詳細】大友克洋OTOMOKATSUHIROARTWORK1971-1989KABA発売日1989年9月1日初版ページ数178ページ言語日本語サイズ 28.8x1.8x28.8cm出版元 講談社ハードカバー1971年から1989年の19年間に大友克洋が描いたイラストレーション、カットの大半がおさめられている。大友イラスト満載！長期保管で、表紙に少しヤケと角によれはありますが、中身はとてもキレイな状態です♪
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