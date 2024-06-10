福の字紋 天の字の缶 ペン洗い 景徳鎮 文房具 工芸品 装飾品 置物

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ご覧いただき、ありがとうございます。即購入可能ですサイズです高11CM口径7CM底径7CM●詳しくは写真にてご確認の上ご判断下さい。●照明により色など実物と多少誤差が生じる場合があることを予めご了承ください。●素人の為、タイトルに誤りがあるかもしれません。●よろしくお願いいたします。