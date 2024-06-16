DVD 舞台 刀剣乱舞 維伝 朧の志士たち

「舞台刀剣乱舞維伝朧の志士たち〈2枚組〉」蒼木陣/櫻井圭登/末満健一定価:￥8800こちらはDVD版となります#蒼木陣#櫻井圭登#末満健一#CD・DVD日本刀擬人化ゲームを2.5次元舞台化する“刀ステ”第6弾作品。1863年、恐怖政治を敷かれている土佐を舞台に、坂本龍馬と行動を共にすることになった刀剣男士たちの物語が、アクション満載で描かれていく。※必ずプロフィールを一読願いますその上で、特に問題がなければ即購入で構いませんよろしくお願い致しますこちらのお品物はプチプチ一重の予定ですあくまで中古品となりますので、状態に過敏な方は申し訳ありませんが、ご遠慮ください



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