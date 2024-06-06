（この本は、古書です） ★古書とは、「EAN・ISBN番号等のない本で、 大方は、ヒヤケのある、そして 多少のヨゴレ・ヨレ等のある本です」と,私は考えて出品しています。 ★内容本 ・「社会構成史体系3」 (第1部・第2部・第3部)第三回配本 昭和24年9月20日 発行です。 ★状態 ・第一部(封建社会における 資本の存在形態」 ・堀江 英一・著 ・第二部(古代諸思潮の 成立と展開」 ・重澤 俊郎・著 ・第三部(封建的土地所有の 成立過程」 ・田中 正義・著 の三冊が一つの函に入っています。 ・帯はありません。 ・函にヒヤケ・ヨゴレ・シミが あります。 ・表紙によみオレがあります。 ・紙質によるヒヤケ・シミが ・あります。 ・小口の上下にヨレがあります。 ・第一部の表紙に小さなオレが あります。 ・見落としがなければ、本文に書込み ・線引きはありません。 ・大切にポリエチレン袋・および クッションシートにて、包装させて 頂きまして、お送りさせていただきます。 土・日・祝日の発送は、お休みを頂いております。 (郵便局対応の為です) ご検討をお願い申し上げます。・・・・・拝(Qーam)☆下記の青文字を「クリック」して頂きますと、当方の全出品商品が、検索いただけます。 #aichan68 よろしく、お願いいたします。