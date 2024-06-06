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社会構成史体系3 (第1部・第2部・第3部) 第三回配本
商品番号 W35696344282
商品名

社会構成史体系3 (第1部・第2部・第3部) 第三回配本
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 1,757 円
在庫状況 あり

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商品詳細

（この本は、古書です）　　★古書とは、「EAN・ISBN番号等のない本で、　　　大方は、ヒヤケのある、そして　　　多少のヨゴレ・ヨレ等のある本です」と,私は考えて出品しています。　　★内容本　　　　・「社会構成史体系3」　　　　　(第1部・第2部・第3部)第三回配本　　　　　　　　昭和24年9月20日　　　　　発行です。　　★状態　　　　・第一部(封建社会における　　　　　　　　　　資本の存在形態」　　　　　　・堀江　英一・著　　　　・第二部(古代諸思潮の　　　　　　　　　　　　成立と展開」　　　　　　・重澤　俊郎・著　　　　・第三部(封建的土地所有の　　　　　　　　　　　　　成立過程」　　　　　　・田中　正義・著　　　の三冊が一つの函に入っています。　　　　・帯はありません。　　　　・函にヒヤケ・ヨゴレ・シミが　　　　　　　あります。　　　　・表紙によみオレがあります。　　　　・紙質によるヒヤケ・シミが　　　　　　・あります。　　　　・小口の上下にヨレがあります。　　　　・第一部の表紙に小さなオレが　　　　　　　あります。　　　　・見落としがなければ、本文に書込み　　　　　・線引きはありません。　　　　　・大切にポリエチレン袋・および　　　　　　クッションシートにて、包装させて　　　　　　　頂きまして、お送りさせていただきます。　　　土・日・祝日の発送は、お休みを頂いております。　　　(郵便局対応の為です)　ご検討をお願い申し上げます。・・・・・拝(Qーam)☆下記の青文字を「クリック」して頂きますと、当方の全出品商品が、検索いただけます。　　　　#aichan68　よろしく、お願いいたします。
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