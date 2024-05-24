原色日本甲虫図鑑Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ

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商品詳細
保育社原色日本甲虫図鑑Ⅰ.平成19年8月20日4刷Ⅱ.昭和60年1月31日初版Ⅲ.平成16年12月4日3刷Ⅰ・Ⅲの箱には日焼け、Ⅱに汚れがあります。写真でご確認ください。Ⅱは昭和60年発行の初版本なので外見はそれなりに汚れていますが紙面はきれいです。各巻のバラ売りは致しません。昆虫図鑑生物同定専門書
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