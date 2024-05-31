美品　廃盤　セル版　VHS ドールズ　スチュアート・ゴードン　DOLLS

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商品詳細
レンタル落ちではなく、貴重なセル版のVHSテープです。ジャケ、背やけ、日焼けもなく綺麗です。パッケージもvestronVIDEOINTERNATIONALのロゴの入った正式なものです。神経質な方は購入しないでください。NCNRでお願いします。ゾンバイオ 死霊のしたたりギニーピッグ食人族肉だるまデスファイルオールナイトロングセルビアンフィルムブレインデッドmurdersetpiecesマーダー・セット・ピーセズviolentshit
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