研究用に購入していましたが、読まずに置いていました。外側、中身共に綺麗な状態です。本の厚さは4センチ程度、ハードカバーです。ゆうパケットプラスにて、配送を予定しています。「イギリスのカントリーサイド:人と自然の景観形成史」OliverRackham/奥敬一/伊東宏樹/佐久間大輔定価:￥7500#OliverRackham#Oliver_Rackham#奥敬一#奥_敬一#伊東宏樹#伊東_宏樹#佐久間大輔#佐久間_大輔#本#自然／一般



イギリスのカントリーサイド―人と自然の景観形成史



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