- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- 打楽器
- >
- tune-bot.gig ドラム用チューナー
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
tune-botgig、ほぼ未使用品です。保証書も付属します。(2023年8月22日に購入)・音階と音程（Hz）でのチューニングが可能。・フィルターモード機能で打楽器がチューニングしやすいチューナーです。・クリップでフープにがっちり固定できます。・楽器のフープ部分（ダイキャストフープ＆プレスフープどちらも設置可能）にセットして使用します。付属品：取扱説明書（日本語版あり）、単4乾電池×2tune-botgigの特徴は、上位機種のセーブモードを省いたことにより操作性の向上を狙い、誰にでも使いやすく設計されています。社長でありエンジニアでもあるDaveRibner氏曰く、『こちらは、ボタン数を減らし、ボタン一つでピッチ（Hz）や音程の切り替えができるよう、シンプルにデザインした。」とのことです。液晶画面は大きく、スタジオやステージ、家での練習など幅広く活用頂けるように工夫されています。もちろんクリップも色々なフープに対応。本体はギグバッグに無理なく収まります。
http://narcologia.ru/goods/displease941331.html
http://narcologia.ru/goods/marshal841680.html
http://narcologia.ru/goods/kindness588805.html
http://narcologia.ru/goods/displease941331.html
http://narcologia.ru/goods/marshal841680.html
http://narcologia.ru/goods/kindness588805.html
OverTone Labs tune-bot Gigドラムチューナー 正確なドラムのチューニングに 【日本語説明書付】
OverTone Labs tune-bot Gig ドラムチューナー 正確なドラムのチューニングに 【日本語説明書付】
Overtone Labs ドラム用チューナー tune-bot studio
Overtone Labs tune-bot studio [ドラム用チューナー] ｜イケベ楽器店
tune-bot gig チューンボットギグ www.dimaivf.com
Overtone Labs tune-bot studio [ドラム用チューナー] ｜イケベ楽器店
ドラム面白機材～ドラムチューナーを使ってみたtune-bot｜サウンドハウス
Overtone Labs ドラム用チューナー tune-bot studio
ドラム面白機材～ドラムチューナーを使ってみたtune-bot｜サウンドハウス
Overtone Labs tune-bot studio [ドラム用チューナー] ｜イケベ楽器店
OverTone Labs tune-bot Gigドラムチューナー 正確なドラムのチューニングに 【日本語説明書付】
脱！！感覚ドラマー」世界初の打楽器チューナー tune-bot 登場 ...
OverTone Labs オーバートーン tune-bot STUDIO ドラム用チューナー ...