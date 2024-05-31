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tune-bot.gig ドラム用チューナー
商品番号 W47671413179
商品名

tune-bot.gig ドラム用チューナー
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

tune-botgig、ほぼ未使用品です。保証書も付属します。(2023年8月22日に購入)・音階と音程（Hz）でのチューニングが可能。・フィルターモード機能で打楽器がチューニングしやすいチューナーです。・クリップでフープにがっちり固定できます。・楽器のフープ部分（ダイキャストフープ＆プレスフープどちらも設置可能）にセットして使用します。付属品：取扱説明書（日本語版あり）、単4乾電池×2tune-botgigの特徴は、上位機種のセーブモードを省いたことにより操作性の向上を狙い、誰にでも使いやすく設計されています。社長でありエンジニアでもあるDaveRibner氏曰く、『こちらは、ボタン数を減らし、ボタン一つでピッチ（Hz）や音程の切り替えができるよう、シンプルにデザインした。」とのことです。液晶画面は大きく、スタジオやステージ、家での練習など幅広く活用頂けるように工夫されています。もちろんクリップも色々なフープに対応。本体はギグバッグに無理なく収まります。
http://narcologia.ru/goods/displease941331.html
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