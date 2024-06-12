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【超希少】武尊 直筆サイン入り写真集、DVD セット
商品番号 W92819710243
商品名

【超希少】武尊 直筆サイン入り写真集、DVD セット
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 1,472 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪#おさるのジョージのおへや他にも出品していますので、確認してみて下さいね♫お値下げ可能ですので、是非是非コメントください(*´꒳`*)いいね！もよろしくお願いいたします♫バラ売りも可能です！以下が商品紹介です⭐︎◆アイテム武尊　直筆サイン入りファースト写真集DVD1枚◆状態写真集：数回見た程度。DVD：未使用OPP袋や封筒に入れ大切に保管していました。梱包は簡易的なもので発送します。何かご質問がありましたらお気軽にコメントください。よろしくお願いいたします(o^^o)
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