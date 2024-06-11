PS4 ファイナルファンタジー朱雀エディション

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商品詳細
ファイナルファンタジー零式モデル限定商品SONYPlayStation4CUHJ-10008•本体PS4•コントローラー•HDMIコード•電源コード同梱されていましたFF零はついていませんので代わりにモンスターハンターワールドをお付けします。長年使用してので汚れやギズはあります。コントローラーも使用感はありますが問題なく動作します。◆動作確認済み◆初期化済み本体が入って箱に入れてプチプチに包んで発送します。中古商品になりますのでご理解の上よろしくお願いします。#ソニー#SONY#PS4#ファイナルファンタジー零式
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